Oscar 2021: l'Academy vuole far slittare la cerimonia, la finestra di eleggibilità estesa oltre il 31 dicembre

Sulla scia del prolungarsi dell'emergenza sanitaria, l'Academy sta valutando di rinviare la cerimonia di consegna degli Oscar 2021 e di estendere la finestra di eleggibilità delle opere al 31 dicembre 2020.

La 93° cerimonia degli Oscar è fissata da tempo per il 28 febbraio 2021, ma l'emergenza sanitaria globale ha paralizzato Hollywood causando la chiusura dei cinema e dei set. Tutte le produzioni hanno subito pesanti ritardi ed eventi come il Festival di Cannes, trampolini di lancio per titoli che puntano alla stagione dei premi, sono stati cancellati.

I 54 governatori dell'Academy stanno perciò valutando l'ipotesi di far slittare la cerimonia di un paio di mesi e di estendere l'eleggibilità delle opere oltre il 31 dicembre 2020. Al momento è troppo presto ipotizzare la forma - fisica O virtuale - che assumerà la cerimonia del 2021, perché occorrerà prima capire che direzione prenderà la pandemia, ma puntano a fissare una nuova data per la cerimonia trasmessa in diretta da ABC.

Nella storia, gli Oscar sono stati rinviati solo tre volte: la prima per via dell'alluvione di Los Angeles nel 1938; la seconda a seguito dell'omicidio di Martin Luther King, Jr. nel 1968 e la terza dopo l'attentato ai danni del Presidente Ronald Reagan nel 1981. Una volta è avvenuta l'estensione della finestra di eleggibilità dei film, prima della 6° cerimonia degli Oscar del 1934 c'è stata una finestra di 17 mesi, dal 1 agosto 1932 al 31 dicembre 1933.

L'Academy dovrà inoltre decidere che fare della cerimonia dei 12° Governors Awards, che si tiene la seconda settimana di novembre, in cui avviene la consegna degli Oscar onorari.