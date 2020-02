Oscar 2020: Leonardo DiCaprio e la fidanzata Camila Morrone, le foto alla cerimonia

Agli Oscar 2020 l'attore Leonardo DiCaprio è stato accompagnato dalla nuova fidanzata Camila Morrone, come dimostrano le foto sccattate durante la cerimonia di premiazione al Dolby Theatre. Per la coppia si tratta della prima uscita pubblica, che ufficializza quindi una relazione rimasta finora molto privata e lontana dai flash. I due hanno sfilato sul red carpet separatamente, ma durante la serata sono stati seduti vicini e condiviso l'emozione dei premi.

Oscar 2020: Leonardo DiCaprio con Camila Morrone

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone agli Oscar 2020

DiCaprio e Morrone si frequentano dal 2017, ma quella della serata degli Oscar è stata la prima occasione in cui la coppia ha partecipato insieme a un evento pubblcio. I fan e i paparazzi sono subito impazziti, ma i due hanno preferito lasciarli a bocca asciutta, almeno per la sezione del red carpet.

Oscar 2020: Leonardo DiCaprio e la fidanzata Camila Morrone

DiCaprio conferma per altro una certa ricorrenza nella tipologia delle sue compagne, tutte sempre molto più giovani di lui, che ormai ha 45 anni, mentre l'età media delle sue fidanzate raramente sale sopra i 25 anni...

Titanic: la fidanzata di DiCaprio ha la stessa età del film

Ma parliamo di Camila Morrone, che con Leonardo DiCaprio ha trascorso la serata degli Oscar 2020. Nasce a Los Angeles nel 1997, ma ha origini argentine. La madre Lucila Polak, dopo la separazione dal marito Máximo Morrone (padre di Camila), ha una lunga relazione con Al Pacino, che la ragazza finisce per considerare un patrigno. La carriera di Morrone inizia nel mondo della moda, con una copertina di Vogue Turchia nel 2016. L'anno dopo debutta in passerella per Moschino e continua anche l'attività di attrice iniziata nel 2013 con Bukowski di James Franco. Nel 2018 compare nel film di lancio alla regia di Augustine Frizzell, Never Going Back, presentato al Sundance Festival, e nello stesso anno recita anche in Death Wish di Eli Roth insieme a Bruce Willis.