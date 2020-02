Oscar 2020: Hildur Guðnadóttir è la prima donna negli ultimi 20 anni a vincere grazie a una Colonna Sonora

La compositrice Hildur Guðnadóttir con l'Oscar 2020 è diventata la prima donna dal 1997 a conquistare il premio come Miglior Colonna Sonora Originale.

Hildur Guðnadóttir ha compiuto un'impresa storica: gli Oscar 2020 le hanno permesso di diventare la prima donna negli ultimi 20 anni a conquistare il premio nella categoria dedicata alle migliori colonne sonore originali.

La compositrice islandese è diventata grazie al suo lavoro per Joker la quarta donna a conquistare la prestigiosa statuetta assegnata dall'Academy nella categoria dedicata alla Miglior Colonna Sonora e la prima dall'ormai lontano 1997, anno in cui Anne Dudley ha conquistato il premio grazie a The Full Monty.

Hildur Guðnadóttir è salita sul palco e nel suo discorso di ringraziamento agli Oscar 2020 - qui potete trovare la lista di tutti i vincitori della serata - ha dichiarato: "Mi rivolgo a tutte le ragazze, le donne, le madri, le figlie che sentono dentro di sé nascere la musica, per favore parlate. Abbiamo bisogno di ascoltare le vostre voci".

L'artista, in questa stagione dei premi, aveva vinto anche un Golden Globe e un BAFTA grazie alla colonna sonora del film con star Joaquin Phoenix. La stagione positiva di Hildur Guðnadóttir è segnata anche dalla vittoria di un Grammy e di un Emmy per le musiche di Chernobyl.