Oscar 2020, colonna sonora: i candidati ufficiali

Gli Oscar 2020 stanno per arrivare ed ecco che sono state ufficialmente annunciate le nomination, tra cui quelle per la miglior colonna sonora in cui figurano 5 tra i film più acclamati di questa stagione. Ecco la lista. completa:

Joker

Piccole Donne

Storia di un Matrimonio

1917

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

L'Oscar alla migliore colonna sonora viene assegnato al compositore votato come migliore dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. I titoli prescelti quest'anno che ambiscono alla tanto desiderata statuetta, sono colonne sonore firmate da grandi artisti del cinema internazionale, tra cui John Williams che grazie a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker riceve la sua 52°nomination e potrebbe vincere il sesto Oscar della sua carriera. Insieme a lui i Randy Newman per Marriage Story e Alexandre Desplat per Piccole Donne, che nella loro rispettiva carriera hanno già ottenuto due Oscar, Thomas Newman per 1917 e la violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir per Joker.

Quest'ultima si è aggiudicata già il Golden Globe 2020, durante la cerimonia tenutasi la scorsa settimana, per il film Joker di Todd Phillips, diventando così anche la favorita per la scalata agli Oscar 2020. Chi vincerà?