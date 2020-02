Oscar 2020, Bong Joon-ho si scusa con gli incisori per le troppe statuette vinte per Parasite, il film che gli ha regalato l'Oscar in quattro diverse categorie.

Gli Oscar 2020 hanno visto il trionfo di Bong Joon-ho e del suo Parasite, e il regista, che ha conquistato l'ambito premio in ben quattro categorie, ci tiene a scusarsi con gli incisori delle statuette per il numero eccessivo di premi che toccherà loro preparare.

"Sono semplicemente un tipo davvero strano" aveva detto Bong Joon-ho ieri sera. Ed effettivamente, chi mai penserebbe di doversi scusare per aver "vinto troppo"?

Bong, regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano, ha preso il suo posto negli annali dell'Academy con i suoi 4 Oscar per Parasite (Miglior Film, Miglior Film Straniero, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale) - già Palma d'Oro all'ultima edizione del Festival di Cannes, dove il film venne ufficialmente presentato per la prima volta -, ma non si è certo montato la testa. Anzi.

Nel momento in cui si è avvicinato a chi, come prassi, deve aggiungere alla base della statuetta le targhe dorate con i nomi dei vincitori, il regista ha porto le sue scuse, probabilmente facendo riferimento al nome meno usuale di quelli a cui sono solitamente abituati gli addetti, per il numero di volte in cui avrebbero dovuto ripetere l'operazione.

Qui sotto potete vedere il video del simpatico momento ripreso da Variety.