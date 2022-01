Chi sono i figli di Silvia Tortora, Philippe e Michelle Leroy

Silvia Tortora, la figlia del noto giornalista e conduttore televisivo Enzo, è scomparsa oggi, 10 gennaio 2022, in una clinica di Roma a causa di una brutta malattia che l'ha portata via all'età di soli 59 anni. Ecco chi sono i figli della giornalista, Philippe e Michelle Leroy, e di Philippe Leroy.

La Tortora nel 1990 ha sposato Philippe, celebre attore francese noto per le sue interpretazioni in Sandokan e in La vita di Leonardo Da Vinci. La star aveva già una figlia prima di conoscere Silvia, Philippine Leroy Beaulieu, nata da una sua precedente relazione con la modella Francoise Laurent.

Philippine ha seguito le orme del padre ed è diventata un'attrice piuttosto conosciuta in Francia. Nonostante i 32 anni di differenza, Leroy e la Tortora hanno vissuto una meravigliosa storia d'amore, coronata dalla nascita di due splendidi figli: Philippe e Michelle.

Per quanto concerne Philippe e i figli di Silvia Tortora c'è da dire che non si conosce molto a proposito della loro vita privata: per la giornalista, infatti, la riservatezza e la difesa della sua privacy sono sempre state importantissime caratteristiche del suo stile di vita.