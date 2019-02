Oscar 2019 in TV: la cerimonia su Sky e su TV8!

Gli Oscar 2019 saranno consegnati tra poche ore e potremo vedere la cerimonia in TV proprio stasera su Sky e su TV 8, ovviamente in diretta dal Kodak Theatre Los Angeles. Assicuratevi di avere tanto caffè in casa, perché si inizia in tarda serata!

Nello specifico, l'appuntamento con la Notte delle Stelle è stasera su su Sky Cinema Oscar (canale 304 di Sky) dalle ore 22.50 per la 91esima edizione degli Academy Awards con il Red Carpet e tutte le premiazioni da Los Angeles. La diretta della cerimonia di premiazione degli Oscar 2019 sarà trasmessa anche su Sky Uno (dalle ore 00.30) e in chiaro su TV8 (dalle ore 23.40).

Leggi anche: Oscar 2019: le previsioni sui vincitori

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera serata degli Oscar 2019, commentando i momenti salienti insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e a tanti ospiti d'eccezione. Fra questi, la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, e tre conduttrici di Cinepop: Michela Andreozzi (regista, attrice e sceneggiatrice), Elena di Cioccio (conduttrice tv e attrice) e Margareth Madè (attrice).

Ovviamente anche noi di Movieplayer.it seguiremo l'evento con una diretta streaming, il live blogging e altro ancora!

Leggi anche: Oscar 2019: perché rischia di rivelarsi la peggior cerimonia di sempre

La replica degli Oscar 2019 sarà proposta integralmente lunedì 25 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.50 circa, mentre in prima serata l'appuntamento con Il meglio della Notte degli Oscar 2019 sarà su Sky Cinema Oscar® dalle 21.15, su Sky Uno da mezzanotte circa e disponibile anche su Sky On Demand. Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla programmazione e sul live sono disponibili su skycinema.it/oscar, sulle pagine Facebook e Instagram di Sky Cinema e su Twitter con #SkyCinemaOscar.