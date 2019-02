Oscar 2019: I Queen apriranno la cerimonia, Kendrick Lamar e SZA non eseguiranno All the Stars

Ormai è ufficiale: Saranno i Queen ad aprire la Cerimonia di consegna degli Oscar 2019. Invece del tradizionale monologo comico pronunciato dal presentatore di turno, che quest'anno non ci sarà, avremo il rock dei Queen a inaugurare la serata per celebrare l'incredibile successo di Bohemian Rhapsody.

I produttori della cerimonia commentano così l'incredibile novità: "LA musica dei Queen è il miglior invito possibile. Sono brani talmente noti da spingerci a pensare che fosse un modo fantastico per inaugurare una cerimonia che non seguirà i canoni tradizionali."

Che cos'altro dobbiamo aspettarci agli Oscar 2019? Tanta musica, a quanto pare. Dopo aver minacciato di ridurre il numero delle esibizioni canore dei candidati per evitare di sforare i tempi (spingendo Lady Gaga, candidata per A Star Is Born a minacciare il boicottaggio in caso di esclusione dei colleghi), è grande l'attesa per le esibizioni canore dei candidati per la miglior canzone a partire proprio dal brano della popstar, Shallow, che vedrà Lady Gaga accompagnata da Bradley Cooper.

Annunciata purtroppo un'assenza importante: Kendrick Lamar e SZA non saliranno sul palco degli Oscar per eseguire la loro All The Stars, brano che fa parte della colonna sonora di Black Panther. La ragione dell'assenza di Kendrick Lamar sarebbe legata alla logistica e alle tempistiche della cerimonia. Tutti gli altri quattro brani candidati verranno eseguiti live: "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" da La ballata di Buster Scruggs sarà eseguito da Gillian Welch and David Rowlings, "The Place Where Lost Things Go" da Il ritorno di Mary Poppins sarà eseguito da Bette Midler e Marc Shaiman, "I'll Fight" da RBG vedrà sul palco il premio Oscar Jennifer Hudson e "Shallow" da A Star Is Born vedrà duettare Lady Gaga e Bradley Cooper.

