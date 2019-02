Oscar 2019: i nominati nella categoria miglior attore non protagonista!

Con l'avvicinarsi degli Oscar 2019, diamo spazio ai nominati nella categoria Migliore attore non protagonista al quale è dedicato il nostro nuovo approfondimento video.

In testa ai favoriti troviamo Mahershala Ali per il film Green Book. Per l'attore si tratta della seconda nomination ai premi Oscar in questa categoria dopo aver vinto la prestigiosa statuetta nel 2016 con Moonlight. In Green Book, Ali interpreta Don Shirley, un pianista afroamericano impegnato in un viaggio nel profondo sud statunitense accompagnato dall'italo-americano Tony Lip (Viggo Mortensen), tra i due nascerà una tanto straordinaria quanto improbabile amicizia.

Adam Driver riceve quest'anno la sua prima nomination agli Oscar per il suo ruolo in BlacKkKlansman di Spike Lee dove interpreta il detective Flip Zimmerman. Torna invece il simpatico e talentuoso Sam Rockwell che, dopo aver vinto l'Oscar per la sua interpretazione in Tre manifesti a Ebbing, Missouri nel 2018, viene nuovamente nominato in questa cateogoria per aver impersonificato magistralmente George W. Bush in Vice - L'uomo nell'ombra di Adam McKay.

La rosa dei nominati agli Oscar 2019 si conclude con Richard E. Grant per Copia originale ed uno straordinario Sam Elliott che in A Star Is Born ha commosso il mondo nel ruolo del fratello minore del protagonista. Per sapere chi trionferà non ci resta che aspettare la cerimonia degli Oscar che si terrà il 24 Febbraio, nell'attesa vi lasciamo al nostro speciale video, ecco il filmato: