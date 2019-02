Oscar 2019: le nominate nella categoria miglior attrice non protagonista!

Si svolgerà a Los Angeles nella serata del 24 febbraio la cerimonia di consegna dei premi Oscar 2019. Per l'occasione Movieplayer.it vi propone un video approfondimento per presentarvi le nominate nella categoria Migliore attrice non protagonista.

In questa categoria tra le favorite, termine non usato a caso, spiccano le splendide e talentuose Emma Stone e Rachel Weisz entrambe nominate per la loro performance nel film La favorita di Yorgos Lanthimos. Il cast tutto al femminile (Olivia Colman nominata nella categoria miglior attrice protagonista) è al servizio di una storia ambientata nell'Inghilterra del 18° secolo dove la fragile Regina Anna occupa il trono mentre Lady Sara, interpretata dalla Weisz, governa la nazione al suo posto. Quando arriva la giovane Abigail (Emma Stone) le dinamiche di potere alla corte della regina subiranno un rapido cambiamento.

A seguire troviamo anche Amy Adams nominata per la sua interpretazione di Lynne Cheney in Vice - L'uomo nell'ombra diretto da Adam McKay. Nominata quest'anno anche Regina King per il film Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, regista di quel Moonlight che vinse la statuetta più importante nel 2017. Infine, tra le nominate di questa categoria, troviamo anche una delle sorprese della stagione: Marina de Tavira, attrice messicana applaudita da tutta la critica per la sua performance in Roma di Alfonso Cuarón.

Per sapere chi trionferà non ci resta che aspettare la cerimonia degli Oscar 2019 che si terrà il 24 Febbraio, nell'attesa vi lasciamo al nostro speciale video, ecco il filmato: