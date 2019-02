Oscar 2019: Mahershala Ali è il Migliore Attore Non Protagonista per Green Book!

Mahershala Ali ha vinto il suo secondo Oscar come Miglior Attore Non Protagonista grazie a Green Book. La pellicola racconta la tournée di un pianista di colore nell'America sudista negli anni '50, accompagnato da un autista italoamericano, e ha conquistato moltissimi apprezzamenti dai membri dell'Academy

Green Book è stato accusato da molti di rilanciare stereotipi sugli afroamericani, ma uno degli argomenti intoccati da critica e pubblico è il livello delle performance attoriali. Mahershala Ali interpreta il dottor Don Shirley, un pianista di fama mondiale afroamericano, in tour nelle parti più 'scomode' degli Stati Uniti degli anni '60. Durante il discorso di accettazione del premio, Ali ha dedicato il premio alla nonna, che da sempre gli ha ricordato che "se fallisci una volta, devi riprovarci di nuovo, puoi fare tutto ciò che ti metti in testa".

Due anni fa, nella ormai storica edizione degli Oscar in cui fu premiato La La Land al posto di Moonlight, Mahershala Ali si portò a casa l'Academy Award per il suo ruolo nel film di Barry Jenkins, che gli ha aperto poi la strada a tantissimi nuovi impegni tra film e serie tv, basta pensare al suo Wayne Hays in True Detective 3.

Il miglior film agli Oscar 2019 Green Book racconta la storia di Tony Lip (Viggo Mortensen), un buttafuori italo-americano che viene assunto per fare da autista al dottor Don Shirley, un pianista di fama mondiale afroamericano. I due devono affidarsi ala guida Negro Motorist Green Book per spostarsi seguendo i luoghi considerati sicuri negli anni Sessanta per le persone di colore, affrontando pericoli, razzismo e anche momenti inaspettati di umanità e umorismo. Green Book è diretto da Peter Farrelly (qui trovate la nostra recensione).

