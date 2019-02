Oscar 2019 minuto per minuto: il live blogging

Oscar 2019: con il nostro live blogging stanotte seguiamo insieme l'attesa cerimonia degli Academy Awards minuto per minuto fino alla consegna del premio per il Miglior Film dell'Anno! Chi vincerà? Scopritelo insieme a noi!

Gli Academy Awards sono giunti ormai alla novantunesima edizione. Se la scorsa annata è stata segnata dal #MeToo, il movimento nato dopo le numerose accuse di molestie sessuali a personaggi all'interno di Hollywood, gli Oscar 2019 saranno sicuramente ricordati per l'enorme quantità di dubbi e di polemiche, a partire dalla categoria Miglior Film Popolare, passando per il mancato presentatore della serata, fino alle categorie originariamente annunciate durante le pubblicità.

Ma ciò che muove gli appassionati è il cinema e quest'anno la lotta durante la stagione dei premi è stata piuttosto agguerrita e indefinita: Roma col tempo ha assunto il ruolo di favorito, soprattutto visto l'enorme successo che sta avendo nella awards season la regia di Alfonso Cuarón, destinato probabilmente al suo secondo Oscar. Un altro momento 'storico' per il premio potrebbe essere l'Academy Award a Glenn Close, giunto dopo decenni di carriera mai consacrata. Tra gli attori pare quasi sicuro il riconoscimento al Rami Malek di Bohemian Rhapsody, ma sappiamo che l'Academy ama disattendere qualche categoria, quindi chissà che non ci sia spazio per qualche sorpresa.

Lo show degli Oscar 2019 andrà in onda a partire dalle 2.00 del mattino italiane per una durata confermata di tre ore al massimo, quindi alle 5.00 dovremmo essere al cospetto del Miglior Film del 2019. Seguite insieme a noi, con il nostro live blogging dei momenti più memorabili della serata!

Ore 01.05: Glenn Close è già vestita da Oscar! L'attrice ha ricevuto sette nomination agli Academy Awards, la prima nel 1983 per Il mondo secondo Garp. Grande successo sul red carpet anche per Charlize Theron, con un abito intero grigio super attillato, e per Rachel Weisz, che ha osato uscendo dal classico vestito da gran gala, con latex rosso acceso nella parte superiore dell'abito. Grande classicità, invece, per gli interpreti maschili tranne per Jason Momoa, che ha optato per un completo di velluto rosa. Stile.

With 7 nominations, Glenn Close is the most Oscar-nominated actor in history with no wins. #Oscars pic.twitter.com/8eQvdxqWJL — AJ+ (@ajplus) February 25, 2019

Ore 00.45: Richard E. Grant, attore non protagonista per Copia originale, è arrivato sul red carpet e sta lentamente guadagnando credibilità agli occhi dei bookmakers: che possa essere suo il primo Oscar a sorpresa della serata? Nella categoria finora ha trionfato quasi sempre Mahershala Ali.

Ore 00.31: Adam Lambert si esibirà insieme ai Queen in apertura dei 91esimi Academy Awards ed è appena arrivato al Dolby Theatre, in anticipo per iniziare i preparativi del dietro le quinte. Il cantante e attore ha avuto anche una piccolissima parte in Bohemian Rhapsody, in cui si incrocia con Rami Malek in un bagno pubblico.

Ore 00.20: Melissa McCarthy sbarca sul red carpet con un elegantissimo pantalone, una camicetta bianca e una mantellina di cui si parla già moltissimo online. L'attrice, amatissima anche per le sue parti comedy come Spy e Le amiche della sposa, si trova alla seconda nomination agli Academy Awards e nella giornata di oggi ha portato a casa anche due Razzie Awards!

Ore 23.51: Willem Dafoe arriva sul red carpet degli Academy Awards! Nominato per la quarta volta, ma per la prima volta come Miglior Attore Protagonista, l'attore americano è il volto di Vincent Van Gogh nell'omonimo film: abito nero e blu. Regina King, la favorita per vincere l'Oscar come Migliore Attrice Non Protagonista, arriva al Dolby Theatre con un elegantissima tunica bianca: 3 Emmy vinti in carriera e 1 Golden Globe, quest'anno è stata la madre della protagonista in Se la strada potesse parlare, nuova fatica di Barry Jenkins dopo Moonlight.

Ore 23.45: iniziano ad arrivare i volti noti sul red carpet! Marie Kondo, la maga dell'ordine che ha esordito su Netflix con la sua simpatica serie Facciamo ordine con Mary Kondo. A portare grande stile sulla passerella è Billy Porter, uno dei volti di Pose, l'amatissima serie di Ryan Murphy: mezzo abito maschile, mezzo abito da sera con gonna. Sui social è già diventato cult!