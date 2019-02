Oscar 2019: "Lady Gaga non ha rispettato il codice tra donne" accusa Mel B.

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno conquistato l'attenzione degli spettatori sintonizzati sulla cerimonia degli Oscar 2019 con un'intensa performance della canzone Shallow che sta dando spazio a molti commenti, alcuni negativi, sui social media e che ora vedono coinvolta anche Mel B. delle Spice Girls.

I due protagonisti di A Star Is Born sono infatti saliti sul palco per interpretare il brano che ha poi conquistato la statuetta nella categoria Miglior Canzone Originale, momento che si è poi scoperto essere stato studiato in ogni minimo dettaglio con la collaborazione del regista della serata. Il feeling creato dalle due star ha suscitato grandi emozioni in buona parte del pubblico e online molti hanno commentato che tra i due sembrava esserci più di un'amicizia, arrivando persino ad augurarsi che Bradley lasciasse la compagna, la modella Irina Shayk con cui ha celebrato la nascita della loro figlia che ora ha quasi due anni, per vivere una storia d'amore con Lady Gaga, ritornata single da qualche settimana.

Mel B., mentre era ospite della trasmissione Good Morning Britain, è quindi intervenuta dichiarando il proprio fastidio: "Mi sono sentita talmente a disagio per la compagna di Bradley. Spero che facesse tutto parte della performance perché tra noi donne c'è un codice da rispettare... Speriamo che sia stato solo qualcosa di professionale".

Irina, nel frattempo, sembra non essere per nulla intimidita dalla "concorrenza", avendo partecipato alla cerimonia accanto a Bradley Cooper, definito dalla cantante "un vero amico", e non avendo esitato ad abbracciare Lady Gaga per congratularsi della vittoria e dell'esibizione. Le voci riguardanti una possibile rivalità tra le due donne basate sui contatti di entrambe su Instagram sembrano poi essere infondate: la modella non avrebbe in realtà mai iniziato a seguire la cantante, rendendo la sua assenza tra i contatti social nelle ultime ore irrilevante.