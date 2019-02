Oscar 2019: Chris Evans è il supereroe gentiluomo della serata!

Marica Lancellotti

La notte degli Oscar 2019 ha regalato a Chris Evans un momento perfetto per chiudere (forse) in bellezza la sua carriera da supereroe: l'interprete di Captain America, da vero gentiluomo, vista la difficoltà della vicina di posto Regina King nel camminare con il lungo vestito bianco e i tacchi alti, si è subito alzato porgendole il braccio e scortandola fino ai gradini.

Non che il nostro ne avesse bisogno, ma il gesto così spontaneo ha conquistato il cuore di quanti, da casa, hanno immortalato quel momento rendendolo virale sui social nel giro di una manciata di minuti. Ecco come sono andate le cose: per Regina King si trattava della prima nomination (per il film Se la strada potesse parlare), nella categoria miglior attrice non protagonista. Quando il suo nome è stato annunciato, forse per l'emozione, forse per l'effettiva difficoltà di camminare con quell'abito (che le aveva dato di piccolissimi problemi già sul red carpet), la King si è alzata in piedi per raggiungere il palco. I suoi tacchi, però, si sono impigliati nel vestito e l'attrice si è fermata di colpo, cercando di recuperare la situazione abbastanza in fretta.

CHRIS EVANS HELPING REGINA KING UP IS THE BEST THING EVER, WHAT A GENTLEMAN #OSCARS pic.twitter.com/uzA8qbqNWy — ariana (@capsheroes) 25 febbraio 2019

Essere vicina di posto di Captain America, però, servirà pure a qualcosa! Ed ecco che Chris Evans, elegantissimo nel suo completo firmato Salvatore Ferragamo, si è subito precipitato ad aiutarla, accompagnandola poi fino ai primi gradini. "Il miglior Chris di sempre!" ha commentato qualcuno su Twitter subito dopo, mettendo così "fine" alla contesa tra i fan di Chris Evans, Chris Pratt, Chris Pine e Chris Hemsworth su chi sia, appunto, il "Chris migliore". "Lui è davvero Captain America!" commenta qualcun altro, con chiaro riferimento al suo ruolo nell'UCM (a cui, come sappiamo, potrebbe dire addio dopo Avengers: Endgame).

He really is captain america!!! — Katybeth Davis (@DavisKatybeth) 25 febbraio 2019

Non è stato questo, però, il solo momento della serata che ha visto protagonista Chris Evans: il nostro supereroe gentiluomo è salito sul palco insieme a Jennifer Lopez per assegnare la statuetta alla migliore scenografia e, appena letto il nome dei vincitori, scoperto che si trattava proprio del film Marvel candidato agli Oscar, Black Panther, Evans si è lasciato andare a un misurato gesto di esultanza che non poteva sfuggire agli occhi indiscreti del web.

Chris Evans celebrating a Black Panther win!! #Oscars pic.twitter.com/sEvOvKSAay — Mashable (@mashable) 25 febbraio 2019