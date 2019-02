Oscar 2019: Bao della Pixar è il Miglior Corto Animato!

Bao, il cortometraggio animato prodotto dalla Pixar, ha vinto l'Oscar per il Miglior Cortometraggio Animato dell'anno!

Il breve film, della durata di circa sette minuti, racconta la storia di una donna cinese, in un evidente stato di solitudine e depressione, che ottiene una seconda occasione per dare spazio al proprio istinto materno quando una delle sue creazioni culinarie prende vita. Sul palco a ritirare l'Academy Award sono salite la regista Domee Shi e la produttrice Becky Neiman-Cobb: tra i ringraziamenti le due si sono rivolte "a tutte le ragazze nerd come noi che si nascondono dietro a un foglio da disegno, non abbiate paura di raccontare le vostre storie a tutto il mondo! Magari lascerete qualcuno perplesso, ma vi riuscirete a far capire da tante persone ed è una sensazione fantastica!".

Bao esplora, attraverso il racconto di una madre e suo figlio, la vita della comunità cinese in Canada e le difficoltà vissute dai genitori nel dover accettare il possibile allontanamento dei propri "bambini" come spieghiamo nella nostra recensione. La regista aveva raccontato durante la presentazione del corto mesi fa: "La parola 'bao' ha due significati in cinese: ravioli al vapore, ma anche qualcosa di prezioso, un tesoro."

Il corto ha preceduto le proiezioni del film Gli Incredibili 2 ed è stato inserito tra gli extra delle versioni in homevideo del sequel e nella nuova raccolta dei cortometraggi prodotti dalla Disney-Pixar.

La categoria Miglior Corto Animato è stata inserita nel palmares degli Academy Awards nel lontano 1932, quando vinse Fiori e alberi, un prodotto di Walt Disney: al centro della storia un bosco intero che si risveglia dopo un freddo inverno. Si inizia a respirare la primavera, tra bei procioni, uccellini e animali di ogni tipo, e un giovane albero si innamora di un altro albero dall'aspetto femminile, elegante e bellissimo. La loro felicità viene però minacciata da un vecchio albero secco che rapisce l'amata e, dopo uno scontro col giovane alberello, tenta di dare fuoco dalla foresta.

