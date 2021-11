Ornella Vanoni a Che tempo che Fa “Non so se arrivo a Natale” (VIDEO)

Ornella Vanoni ha partecipato alla puntata del 28 novembre di Che Tempo che Fa: la cantante si è chiesta se arriverà a Natale, lamentandosi che in questo periodo sta promuovendo varie iniziative, e sottolineando che sono tutte gratuite. L'intervista con Fabio Fazio è andata avanti con la Vanoni che ha raccontato alcuni simpatici aneddoti.

Come la sua collega Orietta Berti, anche Ornella Vanoni sta vivendo una rinnovata popolarità, figlia di numerose partecipazioni televisive, dell'affetto che le viene riservato sui social, ma anche di collaborazioni con artisti molti amati dai giovani come Colapesce e Dimartino, con cui ha pubblicato quest'estate il singolo Toy Boy, una hit estiva che il trio ha riproposto anche sul palco di Power Hits Estate 2021 di Rtl 102.5.

Ieri, 28 novembre, Ornella Vanoni è stata ospite di Che Tempo che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio ieri sera ha ottenuto nuovamente ottimi ascolti, battendo anche All Together Now su Canale 5. La cantante de 'L'Appuntamento' ha esordito con una battuta che ha spiazzato il conduttore e che è diventata virale suoi social. La Vanoni, appena arrivata nello studio, si è accomodata sulla poltrona e ha detto "Non so se arrivo a Natale", parole pronunciate in maniera seccata, quasi sbuffando. Fazio ha risposto, ironicamente "bene, mi pare un buon inizio di conversazione", come si vede nella clip sopra presente anche su www.raiplay.it.

Ornella Vanoni ha spiegato anche il motivo di questa suo stato d'animo "sto promuovendo tre cose insieme, non capisco più un tubo. Non ho mai lavorato così tanto, sono affaticata, troppe cose - aggiungendo - ogni giorno lavoro per fare promozione, un disco e un film in uscita. In Italia la promozione è gratis, non si guadagna niente. Non ho mai lavorato tanto, sono affaticata". L'artista ha rivelato anche alcuni simpatici aneddoti "Un giorno ero molto triste, allora sono andata in Corso Garibaldi, mi siedo a un tavolo e ordino un gin tonic" la Vanoni ha raccontato di essersi avvicinata a un gruppo di ragazze sedute "comunque, davanti a me c'era un tavolo di ragazze giovani e carine, allora mi sono avvicinata e ho detto loro 'Come va?', quindi abbiamo iniziato a parlare d'amore". Le ragazze in questione erano presenti nello studio, subito inquadrate dalla telecamera.

E dopo un botta e risposta con Fabio Fazio in cui lei ha detto "Sto diventando più stupida della Littizzetto" e il conduttore le ha risposto "Adesso non montarti la testa, ce ne vuole". La Vanoni ha spiegato cosa sta apprezzando di questo periodo della sua vita: "ho 87 anni. Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se puoi tirare fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, quel lato infantile che ti fa dire tutto quello che vuoi". Dell'imitazione di Virginia Raffaele ha rivelato "Per un anno mi ha rovinato la vita. Mi dipinge come una vecchia rincoglionita, una maniaca sessuale" e su Colapesce e Dimartino: "i tristi toy boy Colapesce e Dimartino: la lora cifra è la tristezza, è una grande trovata. Adesso li so anche distinguere".