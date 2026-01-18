Ornella senza fine, stasera sul NOVE l’evento con Fabio Fazio: ospiti

In diretta sul NOVE e su discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto celebrano Ornella Vanoni con grandi ospiti, musica dal vivo, sorprese e un annuncio speciale legato a Milano.

Stasera, domenica 18 gennaio 2026, in prima serata e in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano protagonisti della televisione con una serata speciale dal titolo Ornella senza fine, un grande evento pensato per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni senza tempo.

Una grande serata evento per Ornella Vanoni

Lo spettacolo sarà un vero e proprio omaggio corale alla carriera e alla personalità dell'artista, con grandi ospiti, sorprese e incursioni live nei luoghi più cari a Ornella Vanoni. Sul palco saliranno alcuni tra i più importanti nomi della musica italiana e internazionale, colleghi e amici che interpreteranno i brani che hanno fatto la storia della musica.

Tutti gli ospiti musicali della serata

Tra gli ospiti annunciati: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, tutti pronti a rendere omaggio all'inconfondibile repertorio di Ornella Vanoni.

Fabio Fazio, Ornella Vanoni e Luciana Littizzetto

Interventi e testimonianze speciali

Oltre alla musica, il racconto sarà arricchito dai ricordi di Vincenzo Mollica, Mara Maionchi, Mario Lavezzi e Pacifico, con la partecipazione della squadra di CTCF rappresentata da Filippa Lagerbäck. Un momento di grande commozione sarà segnato dalla presenza dei familiari di Ornella: il figlio Cristiano e i nipoti Matteo e Camilla.

Il desiderio di Ornella diventa realtà: un'aiuola a Milano

Uno dei momenti più attesi della serata sarà svelato durante le "incursioni live" nella sua amata Milano. Come anticipato da Fabio Fazio sui social, il Comune di Milano ha accolto la richiesta che Ornella aveva espresso proprio negli studi del programma: l'intitolazione di un'aiuola.

"Riusciremo a esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato: un'aiuola nella sua Milano. Non vi dico dov'è, ma è in un posto perfetto e domenica sera scoprirete dove sarà, con tanto di iscrizione.", ha condiviso Fabio Fazio sui social. Grazie all'impegno del Sindaco Beppe Sala e dell'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, l'aiuola verrà svelata ufficialmente durante la diretta. (Secondo le ultime indiscrezioni, si tratterebbe dell'area verde in Largo Greppi, proprio di fronte al Piccolo Teatro Strehler, luogo simbolo dove la carriera della Vanoni ebbe inizio).

Programmazione e Orari

La serata inizierà ufficialmente alle 20.25 su Nove con Che tempo che fa - Notizie. lo spazio dedicato all'attualità curato da Fabio Fazio, per poi lasciare spazio, dalle 21.30 circa, al grande evento musicale e celebrativo