Ornella Muti: "Per girare le scene erotiche guardavo film porno"

Ornella Muti come si preparava alle scene erotiche da girare? Guardando film porno da sola, a quanto pare. L'ha raccontato lei stessa in diretta su Rai2, ieri sera, a Maledetti amici miei, di cui è stata ospite.

Il momento perfetto per la confessione è stata la battuta di Giovanni Veronesi a Rocco Papaleo e alla sua abitudine a preparare "basandosi sul vero" le scene più hard dei suoi film, così alla domanda su come gestisse la preparazione delle scene erotiche, anche Ornella Muti non ha potuto fare a meno di confessare: "Guardavo i film porno!". Come la sua Alice del film Stasera a casa di Alice, di Carlo Verdone, in cui proprio Ornella Muti interpretava la bellissima aspirante attrice, costretta a mantenersi come doppiatrice di film porno e occasionalmente modella.

E, in vena di confidenze, l'attrice, sull'onda dei ricordi innescati dagli aneddoti di Veronesi dal set di Tutta colpa del paradiso, si è lasciata andare alla tenera confessione dell'amore con Francesco Nuti, nato proprio su quel set ma finito poco dopo.