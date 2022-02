Ornella Muti, ecco dove vive l'attrice insieme a sua figlia

Ecco dove abita Ornella Muti: su Instagram si possono vedere alcune foto della proprietà che divide con la figlia Naike Rivelli, che lei stessa definisce come un 'posto da sogno'.

Ecco dove vive Francesca Romana Rivelli, vero nome di Ornella Muti: una delle più note attrici italiane, che nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi tra cui una Targa d'oro ai David di Donatello, ha lasciato Roma alcuni anni fa al fine di trasferirsi in Piemonte con la figlia.

La bellissima attrice, insieme alla figlia Naike Rivelli, ha deciso di lasciare la capitale in favore della tranquillità di un piccolo comune del Nord Italia: si tratta di Lerma, in provincia di Alessandria; le due donne vivono in una sorta di abbazia di campagna.

La struttura è molto grande ed è immersa nella natura: essendo amanti della meditazione e dello yoga, madre e figlia si godono la tranquillità del verde lontane dallo stress, i rumori e le luci delle grandi città, senza però rinunciare a tutti i comfort del mondo moderno.

Ornella Muti, a proposito della sua nuova casa, ha rivelato al Corriere della Sera: "Faccio vita di campagna e non è che ricevo, non lo facevo neanche a Roma, la mia vita è tutta per i miei tre figli, Naike, Carolina, Andrea, i tre nipoti, la famiglia e gli amici più cari. Io e Naike facciamo al massimo feste di yoga".