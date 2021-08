Orlando Bloom: la sua ex Miranda Kerr parla del suo rapporto con l'attore e Katy Perry

A quanto pare, il rapporto d'amicizia tra Miranda Kerr e Orlando Bloom va a gonfie vele. A rivelarlo è stata la stessa ex fidanzata del protagonista della saga di Pirati dei Caraibi, che ha anche dichiarato di essere in ottimi rapporti con Katy Perry.

In occasione della sua partecipazione al podcast Moments with Candace Parker, Miranda Kerr ha rivelato: "Orlando per me è come un fratello. E, la maggior parte delle volte, come un fratello noioso". A proposito di Katy Perry - l'attuale fidanzata di Orlando Bloom - Miranda Kerr ha dichiarato: "Sono felice che stia con lui e, in tal modo, sento di avere meno pressione addosso. Andiamo in vacanza insieme, celebriamo insieme tutte le ricorrenze. La amo... Voglio dire, meglio amare lei che il papà di Flynn".

Per chi non lo sapesse, Orlando Bloom ha sposato Miranda Kerr nel 2010 e, insieme a lui, ha avuto un figlio, Flynn Christopher Blanchard Bloom. La coppia ha divorziato nel 2013 dopo sei anni di relazione.

Come riportato da CNN Entertainment, Miranda Kerr ha continuato: "Quando Orlando è iniziato a uscire con Katy, ricordo che mi ha invitato più volte ad alcuni appuntamenti. Siamo subito andati d'accordo. Lei è sempre stata adorabile con Flynn. Non ha mai provato a diventare sua mamma ma si è sempre limitata ad essere simpatica e socievole".

Ad agosto, Orlando Bloom e Katy Perry hanno accolto Daisy, la loro prima figlia insieme.