Orlando Bloom: “senza sesso per sei mesi prima di Katy Perry"

Orlando Bloom ha confessato di aver scelto la totale astinenza sessuale per circa sei mesi per avere una relazione seria con una donna. Poi è arrivata Katy Perry!

Orlando Bloom ha vissuto senza sesso per circa sei mesi prima di incontrare Katy Perry. L'attore ha raccontato che in quel periodo non ha avuto nessun tipo di esperienza sessuale, compresa la masturbazione.

Orlando Bloom ha raccontato alcuni dettagli molto personali sulla sua vita privatissima nel corso di un'intervista al Sunday Times. La star de Il signore degli anelli ha incontrato la futura moglie Katy Perry durante un periodo di totale castità sessuale. Bloom ha confessato che l'idea dell'astensione totale è venuta ad un suo amico, il surfista Laird Hamilton, a cui aveva confidato la sua infelicità. Orlando ammette che grazie a questa sorta di celibato è riuscito a ragionare in maniera diversa. Per esempio: prima, se andava ad una festa, pensava "Chissà chi incontrerò ora?". Dopo, nel periodo della "quaresima delle carni", Bloom si rapportava in maniera diversa e riusciva a pensare "posso avere una relazione con una donna ed esserle solo amico".

Restare celibe è stata una bella sfida per un bell'uomo che ama le donne, dice Bloom, ma si è reso conto che il sesso ha ostacolato molte relazioni significative. Il periodo di castità è durato quasi sei mesi "mi stavo godendo il modo in cui mi relazionavo con le donne e con la mia parte femminile". L'attore, che pochi giorni fa ha rassicurato i suoi fan sulle condizioni di salute dopo la parentesi europea, in quei giorni di astinenza non ha guardato neanche film pornografici e non si è neanche masturbato.

Il digiuno dalle carni è finito quando ha incontrato Katy Perry ai Golden Globes del 2016. All'inizio i due hanno solo chiacchierato, sono andati in giro ed hanno imparato a conoscersi: "È molto sorprendente. È spiritosa ed intelligente - ha detto Orlando della sua attuale fidanzata - È carismatica, ma è anche diretta e questa dinamica mi ha molto intrigato". I due si sono fidanzati a San Valentino dello scorso e questo mese hanno condiviso con i fan la gioia dell'attesa del loro primo figlio. Bloom ha già un figlio di nove anni, nato durante il suo matrimonio con Miranda Kerr. L'attore e la pop star avevano programmato le nozze per l'inizio dell'estate in Giappone, ma dopo l'esplosione della pandemia da Coronavirus, hanno messo tutto in pausa.