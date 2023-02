Orlando Bloom sulla sua relazione con Katy Perry: "Non è facile stare con lei"

Orlando Bloom e Katy Perry sono stati insieme per la maggior parte degli ultimi sette anni: dopo la fine del suo matrimonio con la top model Miranda Kerr, l'attore britannico ha incontrato il giudice di American Idol da allora la loro unione è diventata sempre più solida.

Sebbene la coppia abbia anche dato alla luce una figlia nel 2020, l'attore di Pirati dei Caraibi si è recentemente aperto a proposito della loro storia d'amore, definendo la sua relazione con la popstar come "impegnativa". Dopotutto, non importa quanto due persone si amino e da quanto tempo stiano insieme: ci sono sempre degli ostacoli da superare.

L'attore ha parlato di questa sfida durante un'intervista di Flaunt Magazine: "Ci sono degli aspetti della sua vita che io non riesco necessariamente a comprendere e penso valga lo stesso per lei. A volte le cose sono davvero, davvero, davvero impegnative, non è facile stare con lei. Combattiamo con le nostre emozioni e la nostra creatività, ma penso che siamo entrambi consapevoli di quanto siamo fortunati ad esserci trovati, e sicuramente non c'è mai un momento di noia."

Dal 2016 al 2017, e, dopo un anno di pausa, nuovamente dal 2018 Orlando Bloom vive con Katy Perry: i due si sono fidanzati ufficialmente il 14 febbraio 2019 e il 5 marzo 2020 la cantante ha annunciato di essere in attesa di una bambina. Il 26 agosto 2020 nasce la prima figlia della coppia, Daisy Dove Bloom.