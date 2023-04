Orlando Bloom sarà il protagonista di This Must Be The Place, serie tratta dal libro di Maggie O'Farrell

L'attore Orlando Bloom sarà coinvolto come attore e produttore della nuova serie This Must Be The Place, un adattamento del romanzo scritto da Maggie O'Farrell.

Orlando Bloom sarà il protagonista di This Must Be The Place, una serie destinata ad Amazon tratta dal romanzo di Maggie O'Farrell, autrice anche di Hamnet.

L'attore sarà coinvolto anche come produttore nel progetto grazie all'accordo che stretto con lo studio.

A occuparsi dell'adattamento di This Must Be the Place sarà Suzanne Heathcote, in precedenza showrunner della terza stagione di Killing Eve, che ne firmerà la sceneggiatura e ne sarà la produttrice.

Nel team della produzione ci saranno poi Amazing Owl di Orlando Bloom, BBC Studios LA Productions, House Productions e Amazon Studios.

La storia attraversa dimensioni temporali e continenti per rivelare il potere dell'amore in grado di redimere e di come le scelte del nostro passato abbiano delle conseguenze inaspettate nel nostro presente. Un linguista americano, interpretato da Bloom, e un'attrice anglo-francese, che vive come una reclusa, si ritrovano alle prese con i problemi del loro matrimonio, minacciato dalle loro vite precedenti.

Daniel Sullivan, il protagonista, conduce un'esistenza complicata: l'uomo, nato a New York, vive nella natura selvaggia dell'Irlanda, ha dei figli che non vede mai in California, un padre che odia a Brooklyn, e sua moglie Claudette è un'ex star del cinema che punta la pistola contro chiunque si avventuri sul vialetto della loro casa. I due, insieme, hanno una vita idilliaca, ma un segreto legato al passato di Daniel, minaccia di distruggere la loro casa, costruita in modo meticoloso e che hanno fieremente protetto.

Il romanzo è stato pubblicato nel 2016 e la nuova serie segna il ritorno di Orlando Bloom sugli schermi di Prime Video dopo Carnival Row.