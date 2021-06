Orlando Bloom e Katy Perry in un video avvisano "dal futuro" dei rischi per la democrazia

Orlando Bloom e Katy Perry sono i protagonisti di un video ambientato nel futuro ideato per sensibilizzare sulle potenziali conseguenze sulla democrazia nel caso in cui il Congresso non approverà il decreto For The People Act che stabilisce delle regole riguardanti il diritto al voto.

Il filmato mostra la coppia invecchiata, e in versione combattenti per la libertà, mentre invia un messaggio dal 2055 agli abitanti del 2021.

Orlando Bloom e Katy Perry dichiarano nel video Transmissions from the Future realizzato dall'organizzazione RepresentUs: "Siete la nostra unica speranza, l'America che conoscete non esiste nel nostro futuro. La democrazia è morta. Non avete voce". L'attore poi prosegue sottolineando: "Questo futuro non deve necessariamente realizzarsi. Avete il potere di cambiarlo. Salvate la democrazia finché potete farlo".

Katy poi dichiara che tutto è iniziato quando nei vari stati americani si è iniziato a togliere il diritto al voto e in Senato si è negata la possibilità di difendere i diritti dei cittadini e i seggi hanno iniziato a essere chiusi, perdendo così il diritto al voto.

Il video si conclude con Orlando che, mentre la coppia sembra dover fuggire, fa un riferimento alla figlia nata nove mesi fa dichiarando: "Dite a Daisy che le vogliamo bene".

Il video Transmissions from the Future è il primo progetto in cui la coppia appare insieme sugli schermi. La star della trilogia cult Il Signore degli Anelli ha dichiarato che il For the People Act è incredibilmente importante: "Il 70% delle persone americane lo sostengono. Il disegno di legge deve essere approvato o rischieremo tutti di perdere le libertà promesse dalla democrazia americana".

Katy Perry e Orlando Bloom non hanno ricevuto alcun compenso per il lavoro compiuto e la cantante ha sottolineato: "Come abbiamo visto recentemente in Georgia e Texas, i politici stanno attaccando la nostra libertà di votare approvando leggi che rendono più difficile farlo per gli anziani, i veterani, le comunità di colore, chi vive nelle zone rurali. Il tempo sta per scadere per fermare i loro sforzi. Vi invito a chiamare immediatamente il vostro senatore e dire ai vostri rappresentanti di votare per il For the People Act".

L'obiettivo è infatti far approvare la legge che fermerebbe i 389 disegni di legge contro gli elettori che in 48 stati hanno posto dei limiti alle modalità usate dai cittadini per esprimere le proprie preferenze e votare, oltre a bloccare il controllo delle aziende sui politici.