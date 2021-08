Orlando Bloom e Katy Perry: festa "selvaggia" a Capri, tra karaoke e grembiuli sexy (FOTO)

Katy Perry e Orlando Bloom si sono concessi una notte brava a Capri, durante la quale hanno prima cenato al ristorante Villa Verde e poi hanno preso parte ad una festa di compleanno nel locale Anema e Core che li ha visti cantare al karaoke e indossare parrucche colorate e grembiuli sexy.

Orlando Bloom e Katy Perry sono solo due dei numerosi vip che in questi mesi hanno scelto di raggiungere l'Italia per godersi un po' di relax. Nelle scorse ore, la coppia ha preso parte ad una festa a Capri e si è lasciata andare a grandi festeggiamenti. La popstar non si è tirata indietro quando si è trattato di prendere in mano il microfono e dare vita ad una performance live al karaoke. Anche Bloom ha cantato e soprattutto ha sfoggiato un grembiule sexy che non è certo passato inosservato. I due sono stati anche immortalati con in testa due parrucche eccentriche, una bionda e una multicolor. Ricordiamo che lo scorso anno Bloom e Perry hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Daisy. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e si sono lasciati l'anno successivo prima di riunirsi nel febbraio 2018. La coppia si è sposata il febbraio successivo.

Lo scorso mese, parlando con L'Officiel USA, Katy Perry ha elogiato Bloom per il modo in cui tratta la figlia, ma anche per come si comporta con Flynn, il figlio di 10 anni avuto dalla sua precedente relazione con la modella Miranda Kerr. "Ho potuto assistere in anticipo al suo modo di essere padre, di rapportarsi con lui, all'impegno che ci mette, la sua gentilezza, l'empatia, la cura e la tenerezza. E penso che questo sia uno dei motivi per cui sono arrivata a prendere questa decisione in maniera consapevole. Ho pensato, 'Ecco il padre dei miei futuri figli. Lui è diverso'", ha dichiarato Perry, aggiungendo: "E poi questa è la sua prima femmina, quindi è una sensazione completamente diversa per lui. Sono davvero, davvero grata di averlo al mio fianco".

La cantante di Roar ha anche affermato che il suo rapporto con la figlia le ha portato l'amore incondizionato che aveva sempre cercato. Ha spiegato: "Come performer ho sempre fatto affidamento sull'amore, l'accettazione e la convalida del mondo esterno e questo alla fine può vacillare a volte. Quando hai un figlio, invece, hai qualcuno che ti guarda e non sa nulla sul tuo curriculum, non sa nulla del tuo conto in banca, non sa nulla, non gli importa e ti ama sempre e comunque. Amore incondizionato. Ed è tutto quello che stavo cercando".

Di recente, Katy Perry e Orlando Bloom si sono goduti un po' di relax a Venezia. I due hanno infatti approfittato delle alte temperature per godersi un giro lungo il canale, in compagnia della loro piccola Daisy Dove e del loro barboncino, Nugget.