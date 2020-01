Ordinary Love: l'emozionante trailer del film con Liam Neeson e Lesley Manville

Ordinary Love, film presentato al Toronto Film Festival, ha ora un trailer che regala delle emozionanti sequenze della storia diretta da Lisa Barros D'Sa e Glenn Leyburn.

Il video mostra la coppia al centro del racconto discutere con affetto e trascorrere del tempo insieme in attività quotidiane, prima di andare in ospedale dove ricevono una cattiva notizia.

Sulle note di una cover della canzone The Book of Love si assiste quindi alle terapie a cui si sottopone la donna e ai loro tentativi di controllare quanto sta accadendo nelle loro vite.

I protagonisti sono Liam Neeson e Lesley Manville nel ruolo di una coppia sposata che deve fare i conti con una drammatica diagnosi. Joan (Manville) e Tom (Neeson) sono sposati da molti anni e quando la donna scopre di avere un cancro al seno il loro rapporto cambia per sempre. Mentre Joan inizia le terapie, le loro abitudini vanno in pezzi e questo potrebbe portare alla fine del loro matrimonio.

La sceneggiatura originale è firmata dal commediografo Owen McCafferty.

Il film arriverà nelle sale americane in occasione di San Valentino, a febbraio.