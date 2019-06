Orange is the New Black 7: il trailer della serie Netflix mostra la vita fuori

Orange is the New Black 7 concluderà la storia al centro della famosa serie Netflix e il nuovo trailer svela la nuova situazione della protagonista.

Orange Is The New Black 7 tornerà il 26 luglio su Netflix e il nuovo trailer della stagione finale mostra qualche anticipazione della vita delle protagoniste dentro e fuori le mura dal carcere.

Nel trailer di Orange is The New Black 7 Piper, la protagonista interpretata da Taylor Schilling, è stata infatti rilasciata dal carcere federale e cerca di riprendere una vita normale, anche se il video la mostra alle prese con esami medici e ostacoli. In prigione, invece, è tempo di speranze di cambiamento, amicizia e un pizzico di allegria e speranza, senza dimenticare visite a chi deve ancora attendere la libertà, paure personali e tante emozioni.

Orange Is the New Black vede nel cast Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Laverne Cox, Dascha Polanco, Danielle Brooks, Selenis Leyva, Taryn Manning, Yael Stone, Jackie Cruz, Lea DeLaria, Adrienne C. Moore, Elizabeth Rodriguez, Michael Harney e Nick Sandow.

La serie creata da Jenji Kohan è basata suo romanzo di Piper Kerman.