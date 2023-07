Oppenheimer, Robert Downey Jr. elogia Cillian Murphy:'È quello che ha fatto più sacrifici'

Robert Downey Jr. ha riservato parole al miele per Cillian Murphy e il suo lavoro in Oppenheimer.

La performance di Cillian Murphy è la più attesa in Oppenheimer, il nuovo film diretto da Christopher Nolan. Non solo perché l'attore irlandese è il protagonista del lungometraggio ma anche per la dedizione con la quale si è preparato al ruolo, confermata anche dai suoi colleghi.

In una nuova intervista rilasciata a People Robert Downey Jr. ha parlato dell'incredibile lavoro del collega sul set, specificando di non ave mai visto un attore sacrificarsi così tanto per un ruolo:"Non ho mai assistito ad un sacrificio più grande da parte di un attore protagonista nella mia carriera. Sapeva che sarebbe stata una richiesta colossale quando Chris [Nolan] l'ha chiamato. Ma penso che avesse anche l'umiltà necessaria per sopravvivere interpretando un ruolo come questo".

La star di Iron Man ha confermato le parole di Matt Damon sui sacrifici a cui si è sottoposto Murphy durante la lavorazione:"Dicevamo tipo 'Ehi, abbiamo un fine settimana di tre giorni. Forse andremo all'antiquariato di Santa Fe. Cos'hai intenzione di fare?'. E lui 'Oh, devo imparare 30.000 parole olandesi. Divertitevi'. Ma questa è la natura della richiesta" .

Cillian Murphy interpreta il fisico J Robert Oppenheimer nel film di Christopher Nolan, Oppenheimer, che racconta il punto di vista dello scienziato nel Progetto Manhattan che ha portato alla costruzione della prima bomba atomica.