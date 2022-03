Oppenheimer: James D'Arcy entra nel cast del film di Nolan

Il cast di Oppenheimer continua a espandersi e il nuovo arrivo nel cast è James D'Arcy, che ha già collaborato con Christopher Nolan in occasione di Dunkirk.

La produzione del film, le cui riprese sono già iniziate, non ha svelato i ruoli assegnati a molti degli interpreti dell'atteso progetto. Oppenheimer racconterà la storia del famoso scienziato a capo del Progetto Manhattan, parte affidata a Cillian Murphy.

James D'Arcy, oltre ad aver lavorato per il grande schermo, è stato uno dei protagonisti della serie Agent Carter e ha ripreso il ruolo di Jarvis in Avengers: Endgame.

Nel cast ci saranno anche Emily Blunt nel ruolo della biologa Katherine "Kitty Oppenheimer", Matt Damon sarà il generale Leslie Groves Jr che era alla guida del Manhattan Project, e Robert Downey Jr. interpreterà Lewis Strauss che ha contribuito alla creazione della U.S. Atomic Energy Commission. Tra gli interpreti spazio anche a Florence Pugh che ha ottenuto il ruolo della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie che sarà il fisico Edward Teller, Michael Angarano che sarà Robert Serber e Josh Hartnett nei panni dello scienziato nucleare Ernest Lawrence.

Completano il cast stellare Rami Malek, Jason Clarke, Dane DeHaan, Dylan Arnold , David Krumholtz, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh e Matthew Modine.

Il film arriverà nelle sale il 21 luglio 2023