Oppenheimer: le edizioni Home Video disponibili del vincitore degli Oscar 2024

Sembra proprio che questo sia l'anno di Christopher Nolan e del suo Oppenheimer. Dopo aver stregato il pubblico mondiale, l'ultimo lungometraggio del regista è approdato agli Oscar 2024 con ben 13 candidature, per poi portarsi a casa 7 statuette (Miglior film, Miglior regista, Miglior attore a Cillian Murphy, Miglior attore non protagonista a Robert Downey Jr., Miglior montaggio a Jennifer Lame, Miglior fotografia a Hoyte van Hoytema e Miglior colonna sonora originale a Ludwig Göransson). Dopo le reazioni entusiastiche di grande pubblico e critica, non sorprende affatto un risultato del genere, confermando ancora una volta il grande valore di Nolan dietro alla macchina da presa, e quello di tutti coloro che hanno lavorato insieme a lui nella realizzazione della pellicola.

Successivamente all'uscita nei cinema di Oppenheimer, ovviamente, pure il settore home video ha visto grande interesse nei confronti del film, pubblicato per tutti coloro che non hanno potuto trovarlo sul grande schermo, o anche semplicemente desiderosi di collezionarlo e rivederlo in casa propria. Se foste interessati a recuperare Oppenheimer in queste versioni casalinghe, vi segnaliamo che sono attualmente presenti su Amazon.

C'è infatti l'imbarazzo della scelta in questo senso e tutto dipende dal vostro specifico gusto in termini di immagini e risoluzione. Sul sito potete trovare Oppenheimer nella sua variante in 4K Ultra HD + Blu-Ray (anche steelbook), uno dei formati visivi migliori attualmente sul mercato, accompagnato da un disco bonus con oltre 3 ore di contenuti speciali.

In alternativa c'è anche in versione Blu-Ray, pure in questo caso accompagnato dai contenuti speciali e da una resa sicuramente invidiabile in termini strettamente figurativi, o in DVD.

Ovviamente dipende tutto da voi e dall'interesse specifico nei confronti di Oppenheimer. Vi interessa per collezionismo, per amore del film o anche semplicemente come idea regalo originale? C'è soltanto l'imbarazzo della scelta nel relazionarsi a un lungometraggio del genere, a una di quelle opere che è riuscita a far innamorare nuovamente il grande pubblico della sala cinematografica.