Oppenheimer, Cillian Murphy:'A nessuno piace fare le scene di sesso'

La star di Oppenheimer Cillian Murphy ha ricordato che le scene di sesso non sono molto piacevoli per gli attori.

Cillian Murphy è stato scelto da Christopher Nolan come protagonista del suo nuovo film, Oppenheimer, che racconta la storia del fisico J Robert Oppenheimer che lavorò al Progetto Manhattan, volto alla creazione della prima bomba atomica. Per la prima volta Nolan ha inserito in un suo film delle scene di sesso.

L'attore, intervistato da British GQ, ha difeso la scelta del regista:"Penso siano state importantissime. Penso che il rapporto che ha con Jean Tatlock [amante di Oppenheimer] sia una delle parti emotive cruciali del film. Penso che se sono fondamentali per la storia, allora ne vale la pena. A nessuno piace farle, sono la parte più imbarazzante possibile del nostro lavoro. Ma a volte devi andare avanti. Quando guardi la vita di Oppenheimer, quando guardi la sua storia, quell'aspetto della sua vita, l'aspetto della sua sessualità, il suo comportamento con le donne, il fascino che emanava, è una parte essenziale della sua storia".

Il rapporto con Jean Tatlock

Il personaggio interpretato da Florence Pugh, Jean Tatlock, è molto importante per il protagonista:"La sua relazione molto intensa con Jean Tatlock, interpretata da Florence Pugh, è una delle cose più importanti della sua vita. Ma non da ultimo per il fatto che Jean Tatlock era molto esplicitamente comunista e la sua ossessione per lei aveva quindi enormi ramificazioni per la sua vita successiva e il suo destino finale".

Cillian Murphy ha elogiato il talento di Florence Pugh:"È semplicemente incredibile. Amo il lavoro di Florence fin da Lady Macbeth e penso che sia fenomenale. Ha questa presenza scenica come persona e sullo schermo che è sbalorditiva. L'effetto che ha in relazione al ruolo in Oppenheimer è davvero di grande impatto".

Oppenheimer di Christopher Nolan uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 23 agosto.