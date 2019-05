Onward: il primo teaser trailer del nuovo film Pixar

Dopo le foto, ecco il primo teaser trailer di Onward, il nuovo film originale targato Disney Pixar pronto ad allietare il pubblico dopo lo straordinario successo di Coco nel 2017.

Onward arriverà nei cinema la prossima primavera è sarà accompagnato da un cast di voci incredibile: sarà come fare un salto nel MCU grazie alla presenza di Tom Holland (che rivedremo presto nei panni dell'Uomo Ragno in Spider-Man: Far From Home) e Chris Pratt, i due fratelli elfi alla ricerca della magia. Ci sarà anche la pluripremiata Julia Louis-Dreyfus, storica protagonista di serie tv come Seinfeld e Veep, e il premio Oscar Octavia Spencer. Ecco il primo teaser trailer di Onward:

Le premesse della vigilia sembrano già completamente rispettate: ecco il "mondo fantastico suburbano" di cui parlava la trama ufficiale. C'è il vecchio universo Disney, con scenari incantati, sirene e unicorni... e poi c'è il nuovo mondo Pixar, dove le sirene prendono il sole in giardino con tanto di coda in ammollo, gli unicorni rovistano nella spazzatura e nei giardini altrui e dove, se vedete un nano da giardino immobile, è solo perchè non ha voglia di lavorare. Un mondo fantastico, insomma, da cui è sparita la magia, e ritrovarla sarà proprio compito dei due fratelli elfi al centro della storia, a bordo del loro sgangherato furgone.

Onward: una scena del film Pixar

Al centro della trama di Onward vi sono due fratelli elfi adolescenti, il cui padre è morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo, che intraprendono una missione per scoprire se c'è ancora della magia nel mondo.

Onward arrivrà nelle sale americane il 6 marzo 2020.