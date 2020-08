Onward: data di uscita italiana ufficializzata dal nuovo trailer

É stato il nuovo trailer di Onward a svelare la data di uscita italiana: il 19 agosto il film targato Disney Pixar arriverà nelle sale, a dispetto di quanto si temeva.

Il film - di cui abbiamo parlato nella recensione di Onward -, dopo essere arrivato negli Stati Uniti proprio a ridosso della chiusura forzata delle sale, doveva inizialmente uscire nei cinema italiani il 16 aprile. Posticipato poi al 22 luglio, ha dovuto ancora una volta attendere tempi più favorevoli, che sembrano essere stati finalmente individuati dalla Disney nella giornata del prossimo 19 agosto.

Il trailer ita, oltre alla buona notizia relativa all'uscita, ci ricorda anche quale sarà il cast di voci scelto per la distribuzione nel nostro Paese, che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot, una mamma determinata e devota che lavora duramente e si impegna con tutto il cuore in tutto ciò che fa; e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, intelligente e sicuro di sé, ha scoperto un modo creativo e al tempo stesso fantastico per rivedere i suoi figli molti anni dopo la sua morte. Tra le voci italiane anche Favij, Raul Cremona e David Parenzo che interpretano rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Onward - Oltre la magia, uno dei film più attesi di questo strano anno 2020, racconta di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, che hanno l'inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre e si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell'epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili. Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.