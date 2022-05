Only Murders in the Building 2: nuove foto e anticipazioni

A giugno arriveranno gli episodi di Only Murders in the Building 2 e online sono state condivise nuove foto e anticipazioni.

Only Murders in the Building 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Disney+ e, grazie al sito Vanity Fair, sono ora disponibili nuove foto e anticipazioni.

Nelle prossime puntate continuerà la storia di Charles, Mabel e Oliver, i personaggi interpretati da Steve Martin, Mabel e Martin Short.

La storia dei tre vicini di casa che iniziano a indagare su un omicidio e decidono di realizzare un podcast proseguirà con gli episodi di Only Murders in the Building disponibili dal 28 giugno. La loro situazione diventerà molto complicata dopo il ritrovamento del cadavere di Bunny (Janyne Houdyshell), presidente del Consiglio di Amministrazione di Arconia, nell'appartamento di Mabel. Il creatore e co-showrunner della serie ha dichiarato: "Cosa fareste? Provreste a dimostrare la vostra innocenza ed esonerarvi o usereste questo strano momento di fama a New York che vi porta in prima pagina? Era un approccio davvero grandioso su cui scrivere, quel continuo conflitto che permette di pensare 'State attenti a quello che desiderate'".

Only Murders in the Building 2: una foto dei protagonisti della serie

Nella seconda stagione ci saranno più guest star famose, più scontri tra classico e moderno, più dettagli delle dinamiche esistenti nell'edificio dove si svolge la storia, più cliffhanger e più svolte.

Cara Delevingne interpreterà Alice sarà un interesse sentimentale per Mabel. La nuova arrivata è una proprietaria di una galleria d'arte che fa emergere un lato del carattere del personaggio di Selena Gomez che aveva, in qualche modo, represso. Hoffman ha spiegato che è stato molto bello poter sfruttare l'amicizia esistente tra le due attrici e il fatto che riuscissero a sentirsi totalmente a proprio agio insieme.

Tra Oliver e Charles, invece, ci saranno delle tensioni come quando Mabel organizzare una festa a cui partecipa la coppia e la situazione diventerà un po' complicata.

Only Murders in the Building 2: Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short in una foto della serie

Only Murders in the Building 2: una foto dei protagonisti

La morte di Bunny porterà poi alla scoperta di nuovi segreti dell'Arconia, sia per quanto riguarda il suo design sia per la sua storia che si collega all'infanzia di Charles. Hoffman ha dichiarato che questo sviluppo della storia si lega all'interesse degli sceneggiatori in elementi come i luoghi, la storia e il periodo storico, oltre al modo in cui le esistenze delle persone si svolgono in luoghi che hanno segreti e misteriosi grandiosi. Il padre di Charles apparirà in alcuni flashback svelando un legame con l'edificio.

Nelle puntate Amy Schumer avrà la parte di se stessa, ma in versione insopportabile, mentre Shirley MacLaine sarà la madre di Bunny, convinta che l'attrice abbia rubato un dipinto del valore di 1 milione di dollari

Schumer conosceva Steve Martin da quando hanno lavorato insieme allo spettacolo di Broadway Meteor Shower ed era una grande fan della serie. La versione della serie sarà ossessionata da se stessa e vuole adattare il podcast dei protagonisti in un film ed essere la protagonista di un'antieroina femminista raccontata dalla prospettiva di Jan, l'omicida interpretata da Amy Ryan, avendo però bisogno che i tre protagonisti dimostrino la propria innocenza per ottenere la possibilità di realizzare il progetto. Amy ha inoltre proposto di essere introdotta nella serie con degli abiti che fossero un omaggio ad Annie Hall.

Only Murders in the Building 2: una foto di Martin Short

Only Murders in the Building 2: una foto di Selena Gomez

Only Murders in the Building 2: una foto di Steve Martin

MacLaine e Hoffman si conoscono invece dal 2016 quando hanno unito le forze per un adattamento di Bettyville che rimane in fase di sviluppo. L'attrice era elettrizzata all'idea di recitare nella serie. Lo showrunner ha spiegato: "La cosa meravigliosa è che Steve ha detto, prima che arrivasse 'Non riesco a credere che potrò fare qualcosa con Shirley MacLaine'. E poi ha parlato a lungo di quando l'ha vista recitare quando era giovane. Mi ha realmente emozionato".

Nel cast dei nuovi episodi ci saranno anche Jackie Hoffman nella parte di Uma e Michael Cyril Creighton nei panni di Howard. Jayne Houdyshell ritornerà inoltre per mostrare delle scene in cui Bunny era in vita.

Il co-creatore della serie ha sottolineato che saranno le storie emozionanti dei tre protagonisti l'elemento più importante della serie che potrebbe tornare per una terza stagione. Hoffman ha sottolineato: "Il mondo continua ad aprirsi. Penso sia per il numero di appartamenti che si possono avere in un condominio".