One Piece: primo sguardo alla seconda stagione in un promo

Il cast di One Piece è tornato sul set della seconda stagione della serie Netflix già da un po' tempo. All'inizio dell'estate, tutti gli occhi erano puntati su Monkey D. Luffy quando il pirata ha conquistato Città del Capo, in Sudafrica.

Mentre le star di One Piece lavorano duramente alla seconda stagione, ora Netflix ci dà un'anticipazione di ciò che verrà. È stato appena diffuso un nuovo video del set della serie live-action, che offre ai fan un primo sguardo a diversi set importanti della seconda stagione.

Come potete vedere qui sotto, il nuovo video arriva per gentile concessione della Geeked Week di Netflix ed è presentato da Bagy il clown in persona. Jeff Ward, l'attore che si cela dietro il pirata, può essere visto senza trucco mentre mostra ai fan il set della serie. Dai progettisti di produzione ai direttori dei costumi e altro ancora, il dietro le quinte è pieno di dettagli e mostra alcune anticipazioni interessanti. Come ad esempio il design della Drum Island.

Di cosa tratterà la seconda stagione di One Piece?

Il video fornisce un primo sguardo a Loguetown, città che segnerà l'inizio della seconda stagione di One Piece. A Loguetown vengono mostrati diversi negozi che i fan riconosceranno facilmente dal manga e dall'anime. Dal negozio di spade che Zoro visita, fino al luogo in cui Usopp trova i suoi occhiali da cecchino. Possiamo anche vedere gli occhiali che Usopp acquista e, nonostante il loro prezzo elevato, gli oggetti sono a dir poco stupendi.

Nel corso del video, i designer della produzione di One Piece ci regalano un'occhiata a Drum Island. Non ci viene fornito un rendering ufficiale dell'isola invernale, ma ci viene mostrato come apparirà il luogo in live action. Il design di Drum Island è tratto da Eiichiro Oda, ovviamente, ma la sua trasformazione nel mondo reale è tutta un'altra cosa. Inoltre, il video si sofferma a mostrare il faro dell'isola e l'accogliente set è perfettamente in linea con One Piece.

One Piece ha debuttato nel 2023 e grazie all'incredibile successo ottenuto è diventato presto il più grande adattamento di un anime mai realizzato fino ad oggi ad Hollywood. Con un cast scelto da Oda, la ciurma di Cappello di Paglia ha preso vita in un modo che i fan non avrebbero mai pensato possibile. Dagli affettuosi easter egg agli innovativi VFX, One Piece è stato un successo strepitoso e Netflix non ci ha messo molto a ordinare una seconda stagione.

Lo showrunner Matt Owens ha iniziato a lavorare a One Piece poco dopo la prima stagione, e la produzione ha preso il via nel luglio 2024. Le star di One Piece tornano tutte, tra cui Inaki Godoy nel ruolo di Luffy ed Emily Rudd in quello di Nami.

Inoltre, la seconda stagione introdurrà un nuovo gruppo di personaggi. Da Vivi Nefertari fino a Dr. Kureha e molti altri. E ora siamo in attesa di vedere come Tony Chopper farà il suo debutto in live-action. La seconda stagione di One Piece dovrebbe uscire nel 2025.