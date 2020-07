One Piece, l'anime cambia sigla nella saga di Wano: lo spot della nuova opening

La serie anime di One Piece avrà una nuova sigla per il prosieguo della saga di Wano e un primo spot è stato già diffuso dalla produzione.

L'anime di One Piece avrà una nuova sigla ad accompagnarlo per il resto della saga di Wano, l'annuncio è arrivato in occasione del 23° anniversario del manga su Weekly Shonen Jump.

La nuova opening, che farà il suo debutto ufficiale il prossimo 2 agosto in occasione dell'episodio 935 dell'anime, si intitola Dreamin'on ed è cantata dalla band Da-iCe. In occasione dell'annuncio ufficiale, la produzione ha mostrato in TV un primo spot della prossima sigla, che mostra tanti nuovi personaggi rispetto alle precedenti.

Short preview of the new OP opening: DREAMIN' ON pic.twitter.com/xDqUQkDhfN — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) July 16, 2020

Come vediamo nel video, infatti, in primo piano ci sono naturalmente i nostri amati protagonisti, tutta la ciurma dei Mugiwara, ma compaiono anche altre ciurme e altri eserciti (quasi) al completo: Trafalgar Law è accompagnato anche dai fedelissimi Bepo, Shachi e Penguin, alle spalle di Momonosuke compaiono i Foderi Rossi e "fanno irruzione" nella opening anche i Mink che, come scoperto nella saga di Zou, sono alleati storici dei samurai di Wano.

Prima di poter vedere la nuova sigla nella sua interezza, però, mancano ancora due puntate e anche la prossima - la 933 -, come sappiamo già, riserva una gradita sorpresa: il ritorno di Zoro.