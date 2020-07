One Piece, episodio 933: il teaser anticipa il ritorno di Zoro

La serie anime di One Piece tornerà domenica con l'episodio 933 e con una gradita sorpresa già anticipata dal teaser: il ritorno di Zoro, che nella serie tv mancava da aprile.

Come sappiamo, la serie anime di One Piece è stata costretta a una pausa forzata ed è tornata in onda in Giappone (in Italia gli episodi sottotitolati vengono trasmessi settimanalmente dalla piattaforma Crunchyroll) solo a partire dal 28 giugno, riportando tutti i fan di nuovo a Wano, nel Paese dei samurai. Nel giro dei due episodi precedenti abbiamo incontrato diversi personaggi, tra new entry e veterani, ma non colui che, come dichiarato da Eiichiro Oda, dovrebbe essere il protagonista della saga: lo spadaccino dei Cappello di Paglia, Zoro.

Ispirandosi agli eventi dei capitoli 936 e 937 del manga, l'episodio 933 mostrerà Zoro nella regione nevosa di Ringo alla ricerca della Shusui, la spada che Ryuma aveva donato al pirata nella saga di Thriller Bark, e che gli è stata ora rubata.

Nonostante il pessimo senso dell'orientamento, Zoro riesce a ritrovare la sua arma, che è finita nelle mani del bandito Gyukimaru. Ma non sarà lui l'unico antagonista: come si vede già nella clip, e come sa chiunque abbia già letto i capitoli in questione del manga, Zoro dovrà scontrarsi con l'assassino Kamazo, che è in realtà una vecchia conoscenza del mondo di One Piece.

L'episodio 933, intitolato Gyukimaru! Zoro combatte sul ponte Oihagi, andrà in onda in Giappone nella mattina di domenica 19 luglio, e sarà successivamente rilasciato con sottotitoli, già nel primo pomeriggio, su Crunchyroll.