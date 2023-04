One More Time, su Netflix in streaming da oggi

One More Time, la nuova commedia svedese diretta da Jonatan Etzler, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 21 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati.

One More Time, la nuova commedia svedese diretta da Jonatan Etzler, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 21 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Amelia compie quarant'anni ma la sua vita non è quello che si aspettava, così esprime il desiderio di poter ritornare nel 2002 quando aveva ancora diciotto anni. Purtroppo il desiderio espresso si realizzerà in maniera inaspettata quando Amelia si ritrova a rivivere lo stesso giorno continuamente.

Locandina di One More Time

La sinossi ufficiale di One More Time, il film svedese di Jonatan Etzler con protagonista assoluta Hedda Stiernstedt, racconta: Dopo essere stata investita da un camion nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Amelia si risveglia nel giorno in cui compiva diciotto anni. Incredibilmente, avrà la possibilità di cambiare tutto ciò che vuole e farlo andare esattamente nella maniera in cui avrebbe sperato. Quando, però, comprenderà di essere stata incastrata in un loop temporale, che la costringerà a rivivere la stessa giornata ripetutamente, deciderà di passare all'azione per lasciarsi definitivamente il passato alle spalle e riprendersi il presente che, nonostante non sia perfetto, comincerà a rimpiangere amaramente.