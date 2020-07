One Direction: This Is Us arriva su Netfix e i fan si entusiasmano online

Netflix ha annunciato che è disponibile One Direction: This Is Us e i fan della boy band hanno condiviso il proprio entusiasmo online.

One Direction: This Is Us, il documentario musicale dedicato alla popolare band britannica, arriverà su Netflix il 23 luglio e l'annuncio della data di uscita del progetto sugli schermi ha scatenato l'entusiasmo dei fan.

Sul profilo Twitter della piattaforma di streaming si sottolineava che da oggi è possibile vedere il lungometraggio e la visione richiederà "fazzoletti, serata libera, altri fazzoletti".

23 luglio 2020 starter pack:



Fazzoletti

Serata libera

Altri fazzoletti

One Direction: This Is Us — Netflix Italia (@NetflixIT) July 23, 2020

I commenti online sono stati così all'insegna dell'entusiasmo da parte dei tanti fan che seguono la boy band fin dal 2010, quando si è formato il gruppo in occasione del talent show X-Factor.

One Direction: This is Us racconta il fenomeno musicale tramite degli spezzoni del concerto andato in scena sul palco della 02 Arena di Londra, in occasione del Take Me Home Tour, e tante immagini del dietro le quinte.

Gli spettatori potranno così (ri)scoprire qualche dettaglio degli inizi della carriera di Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson che, nonostante abbiano intrapreso carriere da solisti, non hanno mai perso l'affetto e il sostegno di un grandissimo numero di persone in tutto il mondo, anche in Italia dove l'entusiasmo per l'arrivo su Netflix del progetto ha dato vita a nuovi trend su Twitter.

