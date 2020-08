On The Rocks: Bill Murray e Rashida Jones nelle prime foto del film di Sofia Coppola

Sono state diffuse le prime foto di On The Rocks, il film di Sofia Coppola con Bill Murray e Rashida Jones che parlerà di infedeltà e di rapporti sentimentali e familiari.

Entertainment Weekly ha pubblicato una serie di foto che ritraggono Bill Murray e Rashida Jones nel film On The Rocks, diretto da Sofia Coppola e in uscita ad ottobre.

On the Rocks: Bill Murray e Rashida Jones con Sofia Coppola sul set del film

Con On the Rocks, la figlia del regista italoamericano Francis Ford Coppola torna a dirigere Bill Murray a quasi vent'anni di distanza da Lost in Translation e cinque anni dopo A Very Murray Christmas, lo speciale natalizio di Netflix uscito nel dicembre 2015. Si tratterà di un film in cui Murray e Jones interpreteranno padre e figlia. Lei è sposata con Dean (Marlon Wayans) uomo che viaggia spesso per affari insieme ad una assistente molto affascinante.

Nel corso del film, vedremo come il personaggio di Rashida Jones inizi a nutrire dei dubbi riguardo la fedeltà del marito e come la fama da playboy che caratterizza suo padre non la aiuti affatto a togliersi dalla testa tali sospetti. I racconti dell'uomo, infatti, iniziano a farle vedere gli uomini da un altro punto di vista e questo non farà altro che dar vita ad uno scontro generazionale.

Negli scorsi mesi, la stessa Sofia Coppola aveva dichiarato che "la loro visione dei rapporti è in opposizione" e che On The Rocks "mostra come il legame con i propri genitori abbia effetti sulla nostra vita". La regista ha quindi spiegato che, nel corso del film, "i due vivranno un'avventura spiando il marito della protagonista ma, allo stesso tempo, parleranno della vita, degli uomini e delle donne sorseggiando Martini a New York".

On the Rocks: Bill Murray e Rashida Jones nel film

On the Rocks rappresenta l'ottavo lungometraggio di Coppola, in arrivo nei cinema e su AppleTV+ ad ottobre tramite A24 e Apple Original Films. Il film nasceva come una commedia romantica ma poi una conversazione avuta con un'amica che sospettava che suo marito avesse una relazione con un'altra donna e che prontamente spiava ogni sua mossa ("Si era nascosta tra i cespugli!", ha ricordato Coppola) ha tuttavia spostato l'attenzione della regista che, come dichiarato da lei stessa a EW, ha comunque voluto fare "qualcosa che fosse un po' più leggero e più giocoso con molto cuore e sincerità". A completare il cast del sono Jessica Henwick, Jenny Slate e Barbara Bain. A al link che segue potete vedere le altre foto pubblicate da Entertainment Weekly.