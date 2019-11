Oltre la soglia: la trama della prima puntata, in onda stasera su Canale 5

Oltre la soglia, nuova fiction Mediaset con Gabriella Pession, parte stasera su Canale 5 con la prima puntata. Gli appuntamenti saranno 6 in totale, nel corso dei quali il pubblico imparerà a conoscere una protagonista, la psichiatra Tosca, ironica e fuori dal coro.

La trama della prima puntata annuncia subito quale sarà il primo caso con cui il primario del reparto di psichiatria infantile, Tosca Navarro (Gabriella Pession)dovrà vedersela. Jacopo (Ludovico Tersigni) è un diciassettenne appassionato di disegno il cui genio non viene riconosciuto nel contesto in cui vive. Il ragazzo mostra un'intelligenza superiore alla media ma viene portato da Tosca perchè è stato appena arrestato per vandalismo. La dottoressa Navarro dovrà scoprire quale sia l'origine del suo disagio. In più Tosca nasconde un segreto personale: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.

La sua patologia le permette di leggere meglio di chiunque altro le menti dei suoi giovani pazienti, ma la espone continuamente al rischio di far scoprire al mondo il suo segreto e di essere reputata inadatta al ruolo professionale che ricopre.

Insieme a Gabriella Pession, nel cast di Oltre la soglia anche Giorgio Marchesi, Paolo Briguglia, Ida Sansone, Nina Torresi.