Olivia Wilde, Kevin Feige è coinvolto nel progetto Marvel e Sony che dirigerà l'attrice?

Nel nuovo progetto Marvel diretto da Olivia Wilde è previsto un ruolo per Kevin Feige, il Presidente e CCO dei Marvel Studios, anche se il film è targato Sony? Dalle parole dell'attrice sembrerebbe di sì.

Oscar 2016: Olivia Wilde sul red carpet

Qualche settimana fa è stato ufficialmente annunciato che Olivia Wilde sarebbe stata la regista di un film Marvel prodotto da Sony. In molti sono convinti che questo progetto sia quello dedicato a Spider-Woman, ma al momento non abbiamo ancora alcuna conferma al riguardo.

Quel che sappiamo, però, è che si tratterà di una pellicola "al femminile" - dettaglio che non fa che alimentare gli insistenti rumor sul personaggio maggiormente associato a Jessica Drew -, e stando alle ultime dichiarazione della Wilde, potrebbe esserci di mezzo anche Kevin Feige, il patron dei Marvel Studios.

Durante il podcast Shut Up Evan, l'attrice, regista e sceneggiatrice ha infatti dichiarato di non aver potuto rivelare nulla a nessuno fino a che non è stata resa ufficialmente diffusa la notizia, e che "Questa è sicuramente la cosa più entusiasmante che mi sia capitata. Non solo sento di poter raccontare una storia che... Oddio, è come... Sentite, sto cercando di evitare il fucile a pallini di Kevin Feige!"

Ricordiamo che Disney e Sony sono entrambe in possesso di una fetta dei diritti Marvel, e mentre la maggior parte di essi è ora nelle mani dei Marvel Studios (e quindi Disney), Sony ha ancora la parte relativa al Ragnoverso, incluso Spider-Man (per il quale, come saprete, è in corso un accordo particolare tra le due compagnie).

È possibile dunque che, per non cercare di fare spoiler, Olivia ci abbia in realtà fatto lo spoiler più grosso?