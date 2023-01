Olivia Wilde e l'ex Jason Sudeikis si ricongiungono in una nuova foto, dopo la storia con Harry Styles

Sembra proprio che Olivia Wilde e Jason Sudeikis si siano riavvicinati. A testimoniarlo alcune particolari fotografie, condivise da Yahoo.com, in cui li vediamo abbracciarsi a Los Angeles. Un passo del genere significa molto per la coppia, specialmente dopo i vari scandali e pettegolezzi che hanno accompagnato la loro precedente separazione, e la pausa con Harry Styles.

Per chi non lo sapesse, Olivia Wilde e Jason Sudeikis sono stati sposati fino al 2020. Insieme hanno anche due figli, Otis di 8 anni e Daisy di 6. Una fonte vicina a Yahoo ha rivelato che al momento la coppia si limita a svolgere il ruolo di co-genitori. Secondo quanto riferito: "Olivia e Jason vogliono solo il meglio per i bambini. I loro figli saranno sempre la priorità", e in base a questo le precedenti tensioni sembrano essersi allentate.

La loro separazione è stata più selvaggia che mai, coinvolgendo la vita privata e pubblica di entrambi, insieme all'amore per questi bambini. Poi si sono anche aggiunte le voci su Harry Styles come causa di questo divorzio, con speculazioni e rivelazioni dalla loro stessa tata, poi respinte.

Harry Styles e Olivia Wilde si "prendono una pausa" dopo quasi 2 anni insieme

Dopo la pausa fra Olivia Wilde e Styles di novembre non abbiamo idea di come andrà avanti la relazione, anche se queste nuove immagini potrebbero suggerire svolte insperate su altri fronti.