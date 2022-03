OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u (a SOUR film), il trailer del film

OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u (a SOUR film) arriverà in streaming su Disney+ il 25 marzo 2022 e il nuovo trailer mostra qualche anticipazione del progetto che renderà felici gli amanti della musica e i fan della star di High School Musical: The Musical: La Serie.

Nel video si mostrano Olivia mentre compie un viaggio con destinazione Salt Lake City, tante immagini del lavoro compiuto per incidere i brani dell'album di esordio, momenti allegri e tristi, e qualche anticipazione delle performance che regaleranno nuovi arrangiamenti delle hit contenute in Sour.

Per la prima volta, Olivia Rodrigo porta il pubblico in un viaggio da Salt Lake City, dove ha iniziato a scrivere il suo album di debutto triplo disco di platino SOUR (pubblicato da Geffen Records), a Los Angeles. Lungo il percorso, l'attrice e cantante racconta i ricordi legati alla scrittura e alla creazione del suo primo album da record e condivide i suoi sentimenti di ragazza che esplora un momento particolare della sua vita. Attraverso nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste private e video mai visti prima sulla realizzazione dell'album, il pubblico seguirà OIivia in un viaggio cinematografico che esplora la storia di SOUR.

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U (Sour Il Film) è un film originale Disney+ di Disney Branded Television, diretto da Stacey Lee e prodotto da Interscope Films e Supper Club.

Ecco il poster del film: