Olivia Newton-John, i ricordi di John Travolta e delle star di Hollywood dopo la morte della star di Grease

Olivia Newton-John è morta all'età di 73 anni e il suo grande amico e collega John Travolta, suo co-protagonista in Grease, ha condiviso la sua reazione alla triste notizia.

L'interprete di Danny Zuko nel film cult ha pubblicato un post sui social media con una foto dell'attrice.

John Travolta, ricordando Olivia Newton-John, ha scritto: "Mia cara Olivia, hai migliorato così tanto le nostre vite. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti voglio così bene".

Il protagonista di Grease ha aggiunto: "Ci rivedremo lungo la strada e saremo ancora insieme. Sono stato tuo dal primo momento in cui ti ho visto e lo sarò per sempre".

John ha firmato il suo ricordo scrivendo: "Il tuo Danny, il tuo John!".

Il mondo di Hollywood, e non solo, in queste ore sta piangendo la sua amata Sandy, condividendo ricordi e omaggi.

James Gunn ha scritto: "Sono davvero triste nel sentire la notizia della morte di Olivia Newton-John, è stata la mia prima vera cotta quando ero un ragazzino. Ho amato Grease e la sua musica. Per puro caso ho comprato e ho vissuto per un periodo nella meravigliosa casa che aveva costruito a Malibu".

George Takei ha scritto online: "Abbiamo perso un'artista grandiosa e iconica, se ne è andata troppo presto all'età di 73 anni. Credo che ora sia nel grandioso Xanadu. Sappi che ti saremo per sempre devoti Olivia".

Barbra Streisand ha reso omaggio alla collega scrivendo: "Troppo giovane per lasciare questo mondo".

Ecco altre reazioni alla morte di Olivia Newton-John.