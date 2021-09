Olivia Munn e John Mulaney aspettano il loro primo figlio

Nel corso di un'intervista con Seth Meyers, John Mulaney ha rivelato che lui e Olivia Munn stanno aspettando il loro primo figlio. Il comico statunitense e l'attrice hanno iniziato a frequentarsi quest'anno, dopo che Mulaney ha divorziato dalla sua prima moglie, la truccatrice Annamarie Tendler.

È stato un anno particolarmente intenso questo 2021, per John Mulaney, come ha sottolineato Seth Meyers, che lo ha ospitato martedì scorso nel suo Late Night. Il comico statunitense, autore e protagonista per molti anni del Saturday Night Live, nel 2014 dichiarò di essere sobrio da circa 11 anni, in passato aveva sofferto di dipendenza da alcol e droga. Purtroppo, nel mese di settembre dello scorso anno, John Mulaney ha avuto una ricaduta ed è stato in una clinica dove è stato curato per la dipendenza dall'alcol e dalla cocaina.

"Da settembre ad oggi è successo di tutto" ha detto il comico "sono andato in riabilitazione a settembre, sono uscito a ottobre, ho cambiato casa. In primavera sono andato a Los Angeles, dove ho incontrato e ho iniziato ad uscire con una donna meravigliosa di nome Olivia. Ho iniziato questa relazione che è davvero bella, con qualcuno di incredibile. E stiamo per avere un bambino insieme. Ero nervoso quando stavo per annunciare la notizia", ha concluso John Mulaney.

L'annuncio di Mulaney ha messo fine ad una serie di speculazioni che giravano in rete negli ultimi giorni. "Olivia e questo bambino mi hanno aiutato a salvarmi da me stesso in questo primo viaggio di riabilitazione", ha concluso John che, secondo i rumors, ha iniziato a frequentare Olivia Munn a maggio di quest'anno.