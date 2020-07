Olivia De Havilland e Jared Leto: ecco come è nata la loro amicizia

L'ultima diva della Golden Age di Hollywood, Oliva De Havilland, indimenticabile Melania di Via col vento, è morta ieri a Parigi all'età di 104 anni. Tra i tributi più appassionati quello di Jared Leto, che con la diva condivideva una curiosa amicizia.

Jared Leto ha postato su Instagram una slide di eleganti immagini di Olivia de Havilland scrivendo:

"Olivia ha avuto un impatto potente nella mia vita e ho avuto il piacere di trascorrere del tempo con lei a Parigi- L'ho ringraziata per il suo coraggio e le ho svelato quanto la sua scelta abbia influenzato me e mio fratello spingendoci a combattere per la nostra libertà creativa".

Nel post Jared Leto fa riferimento al temperamento combattivo di Olivia De Havillan che riuscì a sfuggire alla morsa dello studio system: mentre era sotto contratto con Jack Warner, l'attrice riuscì a ottenere il permesso di recitare in Via col vento,prodotto dallo studio di David O. Selznick. Anni dopo, quando Jared leto si è trovato vincolato da un contratto capestro con la sua band, i 30 Seconds to Mars, e EMI/Capitol/Virgin, ha usato il precedente della De Havilland per vincere la battaglia legale con la major e riconquistare la sua libertà creativa.

La relazione tra Olivia De Havilland e Jared Leto ha preso il via nel 2010 quando l'attore l'ha contattata via e-mail per convincerla a partecipare al documentario sulla causa legale tra i 30 Seconds to Mars e la virgin, Artifact. La diva ha declinato l'invito a comparire nel film, ma ha accettato di incontrare Jared leto che è volato da lei a Parigi.

"Ero incantata!" commentò all'epoca la De Havilland parlando della visita di Jared Leto. __"Lui è venuto a casa mia per ringraziarmi della Decisione De Havilland Decision,che lui e la sua band, 30 Seconds to Mars, hanno utilizzato con successo in una simile disputa contrattuale; è meraviglioso sapere che la Decision continua a essere usata da artisti e professionisti dopo tutti questi anni."_

In un'intervista del 2014 con Esquire, Jared Leto ha restituito i complimenti definendo la De Havilland "incredibile":

"Ho avuto un incontro con lei a Parigi e abbiamo vissuto momenti meravigliosi insieme, l'ho ringraziata per la sua lotta contro gli studios che mi ha permesso di seguire le sue orme. È stato meraviglioso incontrarla perché ha 98 anni adesso ed è una leggenda."