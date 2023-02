Olivia Colman, Woody Harrelson star di Girl From The North Country, film con le musiche di Bob Dylan

Il musical Girl from the North Country, con le canzoni di Bob Dylan, diventerà un film con star Olivia Colman, Woody Harrelson, Chloe Bailey e Tosin Cole.

Il musical Girl from The North Country, con le canzoni di Bob Dylan, diventerà un film e nel progetto saranno coinvolte star come Olivia Colman e Woody Harrelson.

L'adattamento dello spettacolo, vincitore di un Tony Award, sarà firmato e diretto da Conor McPherson, che ha già curato la versione di Broadway.

Il musical Girl from the North Country utilizza venti canzoni di Bob Dylan - come Forever Young, Make You Feel My Love e Like a Rolling Stone - per raccontare una storia ambientata nel 1934, nella città di Duluth, Minnesota. La storia ruota intorno a un gruppo di viaggiatori la cui esistenza si intreccia in una locanda piena di musica, vita e speranza.

Triangle Of Sadness: Woody Harrelson in una scena del film

La situazione sfuggirà però al controllo del proprietario Nick Laine (Woody Harrelson), la cui moglie Elizabeth (Olivia Colman), soffre di demenza senile. La banca sta pignorando la loro casa e la loro figlia adottiva Marianne (Chloe Bailey) sta custodendo un segreto che nessuno può spiegare.

Quando Joe Scott (Toisin Cole) evade di prigione e si rifugia nel locale, tra lui e Marianne si sviluppa un legame che cambierà tutto per le persone coinvolte in una storia d'amore senza tempo.

Da Bob Dylan a Kurt Cobain, la storia del rock in 10 grandi documentari

Bob Dylan, annunciando il musical, aveva dichiarato che essere associato al lavoro di Conor, che considera un genio, è stato uno dei momenti migliori della sua vita professionale: "Le mie canzoni non potrebbero essere in mani migliori. Lo spettacolo mi ha fatto piangere alla fine. Non so nemmeno dire perché. Quando è sceso il sipario ero sbalordito. Lo ero davvero".