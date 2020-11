Olivia Colman protagonista del film Joyride

L'attrice premio Oscar Olivia Colman sarà la protagonista del film intitolato Joyride, le cui riprese si svolgeranno nel 2021 in Irlanda.

Olivia Colman sarà la protagonista di Joyride, film che segnerà l'esordio alla regia di un progetto di finzione di Emer Reynolds, dopo aver realizzato numerosi documentari.

Il progetto, prodotto in Irlanda, sarà realizzato da Aoife O'Sullivan e Tristan Orpen Lynch per conto di Subotica, e le riprese si svolgeranno nel 2021.

Il premio Oscar Olivia Colman avrà la parte di Joy, una donna dalla vita complicata alle prese con un'avventura e pronta a dare in adozione il figlio appena nato. Insieme a uno sfacciato monello di strada, i due sono due diamanti grezzi in fuga.

La sceneggiatura di Joyride è firmata da Ailbhe Keoghan che ha sviluppato il progetto in collaborazione con Screen Ireland.

Emery Reynolds ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'avere la meravigliosa Olivia Colman, un'artista dotata di un tale incredibile talento, intelligenza e profondità, senza dimenticare quanto sia brillante dal punto di vista comico. Sarà un piacere sfruttare la sua autenticità, il suo talento comico e, vitalmente, il progondo coraggio che è visibile in tutto il suo lavoro".

L'attrice, prossimamente, sarà nuovamente protagonista sul piccolo schermo grazie alla quarta stagione di The Crown in cui interpreta la regina Elisabetta II. Gli episodi inediti saranno disponibili a partire dal 15 novembre.