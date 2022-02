Olivia Colman e Fionn Whitehead star della serie Grandi Speranze

FX ha annunciato una nuova serie tratta dal romanzo Grandi Speranze di Charles Dickens e i protagonisti saranno il premio Oscar Olivia Colman e Fionn Whitehead.

Il progetto sarà una collaborazione con BBC e sarà composto da sei puntate.

La miniserie tratta da Grandi speranze sarà scritta da Steven Knight, già autore di Peaky Blinders.

Accanto a Olivia Colman e Fionn Whitehead ci saranno gli attori Matt Berry (Mr. Pumblechuck), Ashley Thomas (Jaggers), Johnny Harris (Magwitch), Shalom Brune-Franklin (Estella), Hayley Squires (Sara), Owen McDonnell (Joe) e Trystan Gravelle (Compeyson).

Knight, che per BBC ha già adattato il classico Canto di Natale, firmerà la sceneggiatura e sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker, Kate Crowe e Mona Quresh.

Il romanzo di Charles Dickens ha come protagonista l'orfano Pip che incontra un evaso di nome Magwitch e incontra poi l'eccentrica Miss Havisham, che vive da sola in casa, e la bella Estella, adottata dalla donna.